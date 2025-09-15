ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
226
1 хв

Вона в яскравій сукні, він — у костюмі: супермодель Гайді Клум вийшла в світ із чоловіком

Пара відвідала весілля друзів.

Юлія Кудринська
Гайді Клум і Том Каулітц

Гайді Клум і Том Каулітц / © Instagram Гайді Клум

52-річна німецька модель і суддя шоу America’s Got Talent — Гайді Клум — поділилася в Instagram спільним фото з чоловіком, 36-річним музикантом Томом Каулітцем. Супермодель позувала в рожевій сукні-бюст’є з легкої тканини, а її чоловік — у чорному костюмі та білій сорочці.

Гайді Клум і Том Каулітц / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум і Том Каулітц / © Instagram Гайді Клум

Гайді тримала в руках маленький рожевий клатч, а її образ доповнювали витончені прикраси. «Давайте святкувати любов», — судячи з підпису під фото, подружжя зібралося на весілля.

Гайді Клум і Том Каулітц / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум і Том Каулітц / © Instagram Гайді Клум

Взагалі, Клум і Каулітц увесь вільний від роботи час проводять разом — особливо вони полюбляють спільний пляжний відпочинок. На початку серпня вони відсвяткували шосту річницю свого весілля і обрали для цього улюблене місце.

Зазначимо, Гайді Клум — багатодітна мама, вона виховує чотирьох дітей — двох доньок і двох синів. Усі діти народилися у шлюбі зірки зі співаком Сілом. Хоча для старшої доньки Лені він і не є біологічним батьком, проте Гайді почала зустрічатися з артистом, коли вже була вагітною від бізнесмена Флавіо Бріаторе. З нинішнім чоловіком Томом Каулітцем спільних дітей у неї немає.

226
