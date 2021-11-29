Вона в кумедній шапці, а він у спортивному луку: Г'ю Джекман на прогулянці з дружиною

Пару заскочили папараці на вулицях Нью-Йорка.

Г'ю Джекман та його дружина Деборра-Лі Фернес у шлюбі вже 25 років, але при цьому не забувають про романтику. Пару часто бачать під час прогулянок у місті, та цими вихідними подружжя помітили в Нью-Йорку після святкування Дня подяки в популярному італійському ресторані Bar Pitti.

Вони йшли вулицею обійнявшись, балакали і багато усміхалися. В обох у руках були подарунки і їжа, яку вони, мабуть, купили в ресторані. Г'ю був одягнений у чорні штани з кишенями та кофту з капюшоном, які поєднав із довгим пуховиком та кросівками. На Деборрі-Лі були яскраві легінси, чоботи з багатьма зав'язками та сукня-сорочка. Доповнила вона свій лук кумедною теплою шапкою та курткою-бомбером.

Г'ю Джекман та Деборра-Лі Фернесс / Getty Images

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