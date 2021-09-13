Вона в міні, а він у фраку: Кортні Кардашян і Тревіс Баркер влаштували пристрасні поцілунки на доріжці

Вона в міні, а він у фраку: Кортні Кардашян і Тревіс Баркер влаштували пристрасні поцілунки на доріжці

42-річна Кортні Кардашян просто розквітла, коли почала зустрічатися з барабанщиком панк групи Blink-182 Тревісом Баркером.

Вчора ввечері пара разом приїхала на церемонію MTV Video Music Awards в Barclays Center в Нью-Йорку.

Кортні вийшла на доріжку в сексуальній, обтислій шкіряній мінісукні від бельгійського дизайнера Олівера Тейскенса. Вбрання було з відкритими плечима, відвертою лінією декольте і шнурівкою посередині.

Кортні Кардашян і Тревіс Баркер / Associated Press

Кардашян вибрала темні аксесуари, доповнивши ансамбль маленькою чорною сумочкою і туфлями на шпильці з ремінцями. Волосся Кортні зібрала в тугий пучок і кілька пасом залишила спереду, вони спадали на її обличчя. Зробила насичений вечірній макіяж в нюдових кольорах і одягла чорні сережки у вигляді ромбів. Манікюр зірки був виконаний в світлому відтінку, а педикюр був чорного кольору.

Кортні Кардашян і Тревіс Баркер / Associated Press

На доріжці Кортні і Тревіс не стримували почуттів одне до одного, вони обіймалися і цілувалися перед публікою.

Кортні Кардашян і Тревіс Баркер / Associated Press

Музикант одягнув чорний фрак без сорочки, оголивши свої татуйовані груди. Костюм був доповнений декором у вигляді шипів на рукавах і колінах. На шиї у Баркера також був металевий аксесуар, а на зап'ясті браслет — ці прикраси чоловік носить не знімаючи. Також Тревіс був у чорних сонцезахисних окулярах.

Кортні Кардашян і Тревіс Баркер / Associated Press

Нагадаємо, на церемонії також були присутні Меган Фокс і Дженніфер Лопес. Обидві зірки вибрали пікантні луки для світського виходу, особливо Меган Фокс в "голій сукні" виблискувала своїми принадами на доріжці.

Кортні Кардашян і Тревіс Баркер / Getty Images

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