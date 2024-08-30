Вона в міні, він — з діамантовою брошкою: Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду вийшли у світ

30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес супроводжувала свого коханого – 39-річного футболіста Кріштіану Роналду – на церемонії жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів, у рамках якого він отримав нагороду від УЄФА як найкращий бомбардир в історії Ліги чемпіонів.

Захід відбувся у Монте-Карло, Монако, серією знімків звідти Джорджина поділилася у своєму Instagram. Дівчина з футболістом позувала на яхті, а в руках вона тримала нагороду – пам'ятну статуетку у вигляді м'яча.

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Для світського виходу Родрігес обрала білу атласну мінісукню, яку доповнила білими туфлями-човниками на високих підборах, сумкою Hermès Birkin із крокодилової шкіри, а також набором прикрас із великим камінням.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Роналду ж був у класичному темно-синьому костюмі, на піджаку якого красувалася брошка з діамантами.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

"Вітаємо найкращого бомбардира в історії Ліги чемпіонів. Ти заслуговуєш на найкраще у світі, кохання моє. Ми тебе любимо", — написала Джорджина під фото.

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес сходила на побачення з Роналду. Пара вибралася до ресторану без дітей.

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