Вона в неадекваті: друзі та шанувальники Кари Делевінь турбуються про її здоров'я

Схоже модель має серйозні проблеми з психічним здоров'ям або наркотичними препаратами. Або, можливо, з усім одразу.

Модель і актриса Кара Село, яку намагався доглядати принц Гаррі до зустрічі з Меган Маркл, нещодавно відсвяткувала своє 30-річчя останнім часом не сходить зі сторінок різних видань.

Сталося це через кілька дивних і часом шокуючих епізодів з її повсякденного життя, які стали надбанням громадськості.

Нещодавно папараці зняли її при повному макіяжі але в халаті, шльопанцях і з подушкою в руках.

Кара Делевінь / Фото: Getty Images

Але якщо "вихід з подушкою" ще можна якось пояснити, то виступ Кари на шоу Джиммі Феллона не залишає надій на те, що в житті Кари не відбувається нічого страшного або патологічного.

Глядачі шоу звернули увагу на те, як дивно поводиться зірка, вона весь час сіпається, заламує руки та підстрибує на місці. У коментарях до відео користувачі мережі пишуть:

Будь-хто, хто мав досвід вживання наркотиків, може зрозуміти, що тут відбувається.. Вона нагадує мені мене самого, коли я був під владою моєї залежності від героїну та метамфетаміну....сподіваюся, що вона зможе отримати допомогу.

Я дивився це знову і знову, вона глибоко залежна. Я не можу стверджувати, але я маю передчуття, що це закінчиться сумно. Джіммі не міг навіть вставити жодного слова, я дуже сподіваюся, що вона отримає необхідну допомогу.

П'ять років тому вона не була такою. Ось що з тобою роблять наркотики. І для тих, хто каже, що вона завжди була такою. ні, вона такою не була. Перегляньте її старі інтерв'ю. Вона була така тиха, що її звинуватили в тому, що вона недостатньо схвильована.

Кара Делевінь / Фото: Getty Images

Але найстрашніший епізод, який остаточно переконав усіх у тому, що Кара Село потребує термінової допомоги, стався тиждень тому в аеропорту Лос-Анджелеса. На фото і відео видно, що Кара вживає якісь препарати за допомогою курильної трубки і щось капає собі в рот, потім вона в одних шкарпетках намагається сісти в літак, курить, говорить по телефону, не може всидіти на місці і поводиться абсолютно неадекватно.

Очевидно, стан моделі настільки поганий, що вона навіть не з'явилася на презентації власної капсульної колекції з дизайнерами Карла Лагерфельда у Нью-Йорку.

Кара Делевінь / Фото: Associated Press

Як повідомляє The Sun, подруга Кари Марго Роббі витерла сльози, виходячи з дому моделі у Західному Голлівуді. Кажуть, що друзі та сім'я Делєвінь гуртуються навколо неї, а старшу сестру Кари, яка живе в Лондоні, Поппі, нещодавно бачили в Лос-Анджелесі, мабуть, вона прилетіла до США, щоб піклуватися про сестру.

Кара Делевінь / Фото: Getty Images

Джерело наближене до зірки минулого тижня повідомило, що всі близькі моделі неймовірно стурбовані.

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