Вона в рехабі: Лотті Мосс публічно розповіла про свої залежності

24-річна зведена сестра Кейт Мосс – Лотті – перебуває в реабілітаційній клініці, де проходить курс лікування від наркотичної залежності. Інформацію підтвердив батько дівчини Пітер Мосс, який також є батьком Кейт Мосс.

Минулого тижня Лотті поділилася з шанувальниками в TikTok новиною про те, що їде на реабілітацію. Дівчина припустилася орфографічних помилок у своєму посту, щоб адміністратори TikTok не видалили його. Посилалася вона на новий серіал HBO "Ейфорія", в якому основна увага приділяється групі молодих людей, які люблять вечірки, які вживають і алкоголь, і наркотики, Лотті додала: "Думаю, я занадто буквально сприйняла ейфорію, друзі", — пише The Sun.

Дівчина розповіла, що минулого року вона боролася зі зловживанням психоактивними речовинами та занепокоєнням.

Лотті Мосс / Getty Images

"Я ніколи не була більш щасливою морально, за останні кілька років я багато боролася з собою, занепокоєнням та іншими речами. Просто зараз я вперше поставила себе на перше місце і дійсно працювала над собою, щоб переконатися, що я отримую найкраще від свого життя і насправді почуваюся найкращою і справжнісінькою версією себе! І я люблю себе!", — сказала Мосс.

Нагадаємо, сестра Лотті — Кейт Мосс — теж на піку популярності захоплювалася алкоголем та наркотиками і неодноразово проходила лікування в реабілітаційних центрах. У 90-х вона була однією з найвідоміших моделей "героїнового шику" — провокаційного напряму в моді, що характеризується блідою шкірою, темними колами навколо очей і худорлявістю.

Батько Лотті підтвердив, що зараз із нею все гаразд. Проте невідомо, чи перебуває вона ще в клініці, чи вже повернулася додому. В Instagram Лотті весь цей час публікувала досить пікантні фото і нічого навіть не натякало на те, що у неї якісь проблеми.

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