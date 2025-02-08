Вона в розкішній сукні від свого бренду, а він у смокінгу: Девід та Вікторія Бекхеми сходили на вечерю до короля

Сім'я Бекхемів, окрім своєї розкішної кар'єри та міцного шлюбу, відома також тим, що часто з'являється на заходах організованих британською королівською сім'єю (їх неодноразово бачили на весіллях та інших урочистостях Віндзорів). Тому не дивно, що подружжя отримало запрошення на вечерю в маєтку Гайгроув-хаус, влаштованого королем Чарльзом III і королевою Каміллою.

На цей захід Вікторія одягла вже культове вбрання – сукню свого власного дизайну та бренду. Ця модель відома завдяки лаконічному дизайну, прямому силуету, невеликим складкам на животі та романтичними рукавами-флатер.

Девід та Вікторія Бекхеми / Фото: Associated Press

Це вбрання модельєрка доповнила довгим манікюром нюдового відтінку, лаконічними прикрасами з діамантами та туфлями на підборах. Макіяж Вікторія зробила насичений та дуже виразний. Девід був одягнений в елегантний чорний смокінг, білу сорочкуз гламурними ґудзиками, а також доповнив це вечірнє вбрання краваткою-метеликом.

Під час заходу пара люб'язно поспілкувалася з монархом та його дружиною, який теж був одягнений у вечірні вбрання. Захід, який вони провели, був присвячений цінностям Slow Food та Slow Fashion.

Девід та Вікторія Бекхеми розмовляють з королем Чарльзом / Фото: Associated Press

Девід та Вікторія Бекхеми розмовляють з королевою Каміллою та акторкою Гелен Міррен / Фото: Associated Press

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