Вона в шубі, а він у халаті: Гайді Клум показала фото з відпочинку

Німецька супермодель перебуває у відпустці на гірськолижному курорті в Аспені.

У своєму блогу в Instagram Гайді Клум ділиться фото та відео зі своїх зимових канікул.

На новому знімку, яким поділилася зі своїми фоловерами модель, вона зазнімкована в обіймах свого чоловіка Тома Каулітца. Він одягнений у білий халат, а на ній шуба, одягнена на голе тіло, а в руках Клум тримає келих шампанського.

Гайді Клум і Том Каулітц / Фото: Instagram Гайді Клум

"З першим днем нового року. Ти змушуєш мене усміхатися щодня, Томе❤️", — підписала цей кадр супермодель.

Також Гайді запостила кадр і показала, як вони з чоловіком та його братом Біллом Каулітцем каталися на гірськолижних схилах сонячним днем. Підписувати це фото Гайді не стала, тільки додала три червоні серця у підписі.

Гайді Клум із чоловіком Томом Каулітцем та його братом Біллом на курорті в Аспені / Фото: Instagram Гайді Клум

Нагадаємо, раніше модель показувала, як плавала у чані у червоному бікіні та зеленій хутряній панамі.

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