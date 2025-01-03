Вона в шубі, а він у халаті: Гайді Клум показала фото з відпочинку

Німецька супермодель перебуває у відпустці на гірськолижному курорті в Аспені.
У своєму блогу в Instagram Гайді Клум ділиться фото та відео зі своїх зимових канікул.
На новому знімку, яким поділилася зі своїми фоловерами модель, вона зазнімкована в обіймах свого чоловіка Тома Каулітца. Він одягнений у білий халат, а на ній шуба, одягнена на голе тіло, а в руках Клум тримає келих шампанського.
"З першим днем нового року. Ти змушуєш мене усміхатися щодня, Томе❤️", — підписала цей кадр супермодель.
Також Гайді запостила кадр і показала, як вони з чоловіком та його братом Біллом Каулітцем каталися на гірськолижних схилах сонячним днем. Підписувати це фото Гайді не стала, тільки додала три червоні серця у підписі.
Нагадаємо, раніше модель показувала, як плавала у чані у червоному бікіні та зеленій хутряній панамі.
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