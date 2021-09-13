Вона виходить заміж: Брітні Спірс отримала на заручини особливу каблучку

Поппринцеса Брітні Спірс оголосила про заручини зі своїм бойфрендом Семом Асгарі і отримала від нього в подарунок дуже незвичайну заручальну каблучку.

Пара познайомилася 2016 року на зніманнях кліпу співачки "Slumber Party". У новорічну ніч 2017-го оголосили світові про те, що почали зустрічатися. І ось, за п'ять довгих років, на пальці Брітні знову красується заручальна каблучка.

На кільці з діамантом в чотири карати на внутрішній стороні вигравірувано слово "левиця", саме так називає Бріт її коханий. Дизайнер прикраси Роман Малаев вже заявив, що "щасливий бути залученим до цієї події і зробити цю унікальну каблучку", — пише Vanityfair.

На своїй сторінці в Instagram Сем Асгарі також опублікував фото, де Брітні демонструє ювелірну прикрасу великим планом. Брітні одягнена в рожеву кофту з рюшами, у неї червоний французький манікюр, обличчя не видно, адже вся увага зосереджена на каблучці.

Каблучка Брітні Спірс / Instagram Сема Асгарі

Спірс у своєму пості говорила, що не може повірити в те, що відбувається. Нагадаємо, раніше цього місяця батько Брітні подав позов з проханням про припинення опіки над дочкою. А раніше виступаючи в суді Брітні розповідала, що, перебуваючи під опікою була змушена носити внутрішньоматкову спіраль, щоб уникнути зачаття, а також не могла вийти заміж.

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Хочеться вірити, що в житті попдіви настала світла смуга, де буде багато радості, кохання і щастя. Шлюб для Брітні стане третім, раніше Спірс була одружена з Кевіном Федерлайном, з яким у неї двоє синів 14 і 15 років. 2004 року вона була одружена з другом дитинства Джейсоном Александром, їхній шлюб тривав лише 55 годин, мати Брітні дізнавшись про те, що трапилося в Лас-Вегасі (саме там уклали шлюб) прийшла в жах і зажадала його анулювати, назвавши дії своєї дочки неадекватними.

Брітні Спірс з синами / Instagram Брітні Спірс

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