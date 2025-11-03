ТСН у соціальних мережах

Вона вміє бути стильною: Кеті Голмс прийшла на світський захід у нетиповому вбранні

На благодійній вечері Stella By Starlight у Нью-Йорку акторка вкотре продемонструвала, чому її називають нью-йоркською модницею.

Кеті Холмс

Кеті Холмс / © Getty Images

46-річна Кеті Голмс вибрала простоту і мінімалізм для свого вечірнього образу. Акторка з’явилася на червоній доріжці не у вечірній сукні, а в чорному ансамблі, що включав асиметричний чорний топ зі складками, ґудзиками та відкритим плечем, який вона доповнила класичними прямими штанами зі стрілками.

Кеті також взула мінімалістичні туфлі на підборах і з круглим мисом, одягла гламурні сережки-люстри і зібрала волосся в зачіску. В результаті вийшло вишукане, але стримане поєднання, що випромінювало невимушеність і впевненість.

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті відома своїм умінням поєднувати класичне з сучасним і цей стиль ідеально демонструє цей баланс. Цей образ також нагадав про ще одне вбрання акторки — вечірню лаконічну сукню-водолазку від бренду Aflalo, яку вона носила на прем’єрі мюзиклу.

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

Стиль Кеті Голмс (30 фото)

Кэти Холмс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс з мамою Кейтлін / © Getty Images

Кеті Голмс з мамою Кейтлін / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © East News

Кеті Голмс / © East News

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кэти Холмс_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кэти Холмс_2 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_3 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

