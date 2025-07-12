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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
527
Час на прочитання
1 хв

Вона все ще кучерява: Ніколь Кідман показала свої природні локони під час відпочинку

Актриса показала, який вигляд маэ її натуральне волосся.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ніколь Кідман

Ніколь Кідман / © Associated Press

На початку своєї акторської кар’єри Ніколь Кідман носила переважно об’ємну зачіску з довгим кучерявим волоссям, яке було дуже об’ємним і неймовірно їй личило. Згодом вона відмовилася від такої зачіски і віддає перевагу прямим укладанням. Але як виявилося, оскароносна акторка все ще кучерява.

Ніколь зараз відпочиває у Хорватії зі своєю родиною — дітьми, племінниками та сестрою Антонією. 27-річна племінниця акторки — Люсія Гоулі — опублікувала знімок, на якому сфотографована з мамою та тіткою Ніколь. Всі вони позують у легких довгих літніх сукнях, але Ніколь на фото з об’ємним кучерявим волоссям.

Ніколь Кідман із племінницею та сестрою / фото: Lucia Hawley

Ніколь Кідман із племінницею та сестрою / фото: Lucia Hawley

У відеоінтерв’ю для обкладинки журналу Allure за травень 2025 року Кідман сказала, що шкодує про те, що випрямила своє кучеряве від природи волосся, коли вперше увірвалася на голлівудську сцену в 80-х і 90-х роках.

«Навіщо я випрямила волосся?» — спитала вона, згадуючи свій образ із фільму 1990 року «Дні грому». «Мені дуже подобалося моє волосся. Це моє натуральне волосся. Хіба це не безумство? Так що всі дівчатка прийміть це як належне. Не йдіть моїми стопами і не випрямляйте волосся».

Ніколь Кідман на зніманнях фільму «Дні грому», 1990 рік / © Getty Images

Ніколь Кідман на зніманнях фільму «Дні грому», 1990 рік / © Getty Images

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Credits

Ніколь Кідман / © Credits

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_1
Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
527
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