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- Шоу-бізнес
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Вона все ще кучерява: Ніколь Кідман показала свої природні локони під час відпочинку
Актриса показала, який вигляд маэ її натуральне волосся.
На початку своєї акторської кар’єри Ніколь Кідман носила переважно об’ємну зачіску з довгим кучерявим волоссям, яке було дуже об’ємним і неймовірно їй личило. Згодом вона відмовилася від такої зачіски і віддає перевагу прямим укладанням. Але як виявилося, оскароносна акторка все ще кучерява.
Ніколь зараз відпочиває у Хорватії зі своєю родиною — дітьми, племінниками та сестрою Антонією. 27-річна племінниця акторки — Люсія Гоулі — опублікувала знімок, на якому сфотографована з мамою та тіткою Ніколь. Всі вони позують у легких довгих літніх сукнях, але Ніколь на фото з об’ємним кучерявим волоссям.
У відеоінтерв’ю для обкладинки журналу Allure за травень 2025 року Кідман сказала, що шкодує про те, що випрямила своє кучеряве від природи волосся, коли вперше увірвалася на голлівудську сцену в 80-х і 90-х роках.
«Навіщо я випрямила волосся?» — спитала вона, згадуючи свій образ із фільму 1990 року «Дні грому». «Мені дуже подобалося моє волосся. Це моє натуральне волосся. Хіба це не безумство? Так що всі дівчатка прийміть це як належне. Не йдіть моїми стопами і не випрямляйте волосся».