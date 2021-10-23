Вона все ж зробила це: Анджеліна Джолі видалила тату, присвячене Бреду Пітту

Вона все ж зробила це: Анджеліна Джолі видалила тату, присвячене Бреду Пітту

Зірка вирішила стерти всі нагадування про колишнього чоловіка.

Голлівудська суперзірка Анджеліна Джолі викликала справжній фурор, коли вийшла на червону доріжку фільму "Вічні" з п'ятьма своїми дітьми (не вистачало лише 17-річного Пакса). Світ протягом декількох днів не вщухав, обговорювавши підрослих дітей акторки, її вбрання і унікальні прикраси.

Але ми помітили, що у зовнішності зірки відбулася одна зміна — Анджеліна видалила татуювання на руці, яке було присвячене її чоловіку Бреду Пітту. Точніше вона видалила не все тату, а лише останній рядок.

Анджеліна Джолі / Associated Press

Татуювання Джолі має дуже глибокий сенс і означає широту і довготу тих географічних точок, де народилися її шість дітей.

Перше число — місце в Камбоджі, де народився її старший син Меддокс.

Друге — місце в Ефіопії, де народилася дочка Захара.

Третє — Намібія, де Анджеліна народила дочку Шайло.

Четверте — В'єтнам — місце народження її сина Пакса Тьена.

П'яте і шосте — місце у Франції, де народилися близнюки Нокс і Вів'єн.

Сьомий рядок на руці Джолі раніше позначав місце народження Бреда Пітта в Оклахомі.

Раніше її тату мало такий вигляд:

Анджеліна Джолі / Getty Images

Це тату було одним з трьох, присвячених її колишньому чоловікові. Також відомо, що на тілі Джолі є ще малюнок у вигляді мережива, який вона набила на внутрішньому боці стегна. Візерунок означає написані міжнародним радіотелефонним шифром літери WB, ініціали повного імені Бреда Пітта — Вільям Бредлі.

Також 2016 року почали з'являтися чутки про проблеми в родині Джолі-Пітт. Приблизно у цей період на тілі Анджеліни з'явилося величезне татуювання, багато хто пов'язує його якраз з поганими стосунками в парі. Річ у тому, що тату символізує процвітання, любов і удачу. Набила вона його в Камбоджі, де тоді перебувала родина. Аналогічний малюнок тоді набив собі і Бред Пітт, але тільки під грудьми.

Анджеліна Джолі / Getty Images

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