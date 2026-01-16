- Дата публікації
Вона — її копія: Кім Кардашян привітала доньку з 8-річчям і показала фото з нею
Дівчинка дуже схожа на свою зіркову маму, і їх називають «близнюками».
45-річна зірка реаліті-шоу, бізнесвумен, інфлуенсерка й акторка Кім Кардашян - мама чотирьох дітей, яких вона народила у шлюбі з Каньє Вестом, з яким розлучилася в березні 2022-го. Діти здебільшого живуть із Кім, хоча в них із колишнім чоловіком спільна опіка. 15 січня виповнилося 8 років їхній наймолодшій доньці Чикаго, яку народила парі сурогатна матір.
У своєму Instagram Кім поділилася серією фото з дівчинкою. Шанувальники зірки часто відзначають її «лялькову» зовнішність і великі очі, а також схожість з її мамою.
Цікаво, що ім’я Чикаго вибрав Каньє, це відсилання до його рідного міста, де він виріс. Вдома дівчинку часто називають просто Чі (Chi). Кім розповідала у своїх інтерв’ю, що Чикаго — копія її тата в дитинстві, і зовні, і за характером.
Судячи з фото, Чикаго любить ошатні сукні, акуратні зачіски і наслідувати маму — дівчинка любить ходити в салон краси на манікюр.
