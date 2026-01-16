ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
272
Вона — її копія: Кім Кардашян привітала доньку з 8-річчям і показала фото з нею

Дівчинка дуже схожа на свою зіркову маму, і їх називають «близнюками».

Юлія Кудринська
Кім Кардаш'ян із донькою Чикаго

Кім Кардашян із донькою Чикаго / © Instagram Кім Кардашян

45-річна зірка реаліті-шоу, бізнесвумен, інфлуенсерка й акторка Кім Кардашян - мама чотирьох дітей, яких вона народила у шлюбі з Каньє Вестом, з яким розлучилася в березні 2022-го. Діти здебільшого живуть із Кім, хоча в них із колишнім чоловіком спільна опіка. 15 січня виповнилося 8 років їхній наймолодшій доньці Чикаго, яку народила парі сурогатна матір.

У своєму Instagram Кім поділилася серією фото з дівчинкою. Шанувальники зірки часто відзначають її «лялькову» зовнішність і великі очі, а також схожість з її мамою.

Кім Кардашян із донькою Чикаго / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян із донькою Чикаго / © Instagram Кім Кардашян

Дочка Кім Кардашян — Чикаго / © Instagram Кім Кардашян

Дочка Кім Кардашян — Чикаго / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян із донькою Чикаго / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян із донькою Чикаго / © Instagram Кім Кардашян

Дочка Кім Кардашян — Чикаго / © Instagram Кім Кардашян

Дочка Кім Кардашян — Чикаго / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян із донькою Чикаго / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян із донькою Чикаго / © Instagram Кім Кардашян

Цікаво, що ім’я Чикаго вибрав Каньє, це відсилання до його рідного міста, де він виріс. Вдома дівчинку часто називають просто Чі (Chi). Кім розповідала у своїх інтерв’ю, що Чикаго — копія її тата в дитинстві, і зовні, і за характером.

Кім Кардашян із донькою Чикаго / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян із донькою Чикаго / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян із донькою Чикаго / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян із донькою Чикаго / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян із донькою Чикаго / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян із донькою Чикаго / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян із доньками / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян із доньками / © Instagram Кім Кардашян

Дочка Кім Кардашян — Чикаго / © Instagram Кім Кардашян

Дочка Кім Кардашян — Чикаго / © Instagram Кім Кардашян

Судячи з фото, Чикаго любить ошатні сукні, акуратні зачіски і наслідувати маму — дівчинка любить ходити в салон краси на манікюр.

Раніше, нагадаємо, Кім Кардашян у хутряному пальто і на підборах сфотографували на популярному курорті.

