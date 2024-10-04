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Вона її ще зберігає: костюмери Сари Джессіки Паркер показали культову сукню акторки

Вона її ще зберігає: костюмери Сари Джессіки Паркер показали культову сукню акторки

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Вперше ця сукня з'явилася на акторці 20 років тому – 2004 року.

Шанувальники серіалу "Секс і місто" та його зірки — акторки Сари Джессіки Паркер — знають, що після завершення шоу вона зберегла майже всі вбрання з цього проєкту.

Протягом багатьох років акторка зберігала все на спеціальному складі і зараз, через багато років, коли відновила серіал під назвою "І просто так…", повернулася до своїх "скарбів" і часто використовує старе вбрання Керрі Бредшоу на зніманнях нових епізодів.

Костюмери шоу Моллі Роджерс та Денні Сантьяго показали культову сукню на сторінці And Just Like That... Costumes. Це вбрання, яке з'являється в останньому епізоді серіалу "Секс і місто".

Сукня Сари Джессіки Паркер / фото: instagram.com/andjustlikethatcostumes / ©
Сукня Сари Джессіки Паркер / фото: instagram.com/andjustlikethatcostumes

Сукня відтінку шавлії була вінтажною вже на момент знімань у 2004 році. Її для серіалу "Секс і місто" придбали у вінтажному магазині речей Geminola, тому точний вік цього виробу невідомий.

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Чи з'явиться сукня в якомусь із епізодів "І просто так…" на Паркер, чи костюмери просто вирішили показати реліквію шанувальникам, поки що невідомо. Проте раніше акторку вже фотографували у речах із "Сексу і міста" на зніманнях "І просто так". Паркер потрапила під приціл папараці у вінтажній яскравій блузі від бренду Chanel.

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

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