Вона його ще носить: Дженніфер Лопес помітили з обручкою на пальці

Обручка зовсім збиває з пантелику, адже за чутками у стосунках зірок зараз труднощі.
Попри чутки про розлучення, згідно з якими Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вже навіть подали документи для початку цього процесу, акторка продовжує носити обручку на безіменному пальці.
На вихідних зірку помітили на вулиці у Лос-Анджелесі, коли в компанії дочки Емми вона вирішила сходити на шопінг.
Одягнула Лопес тоді чорну довгу сукню, але також на фото зроблених папараці помітно, що на руці артистка носила обручку з платини. Однак на її пальці не було заручальної каблучки з великим зеленим діамантом.
Нагадаємо, що вперше Аффлек освідчився Дженніфер 2002 року, але тоді співачка скасувала заручини. А через двадцять років таки вийшла за нього заміж. Потім вони розписалися у маленькій каплиці у Лас-Вегасі. Пишне святкування для рідних, друзів та самих себе теж відбулося і на ньому артистка змінила аж три сукні.
Але що насправді відбувається у житті зірки зараз – невідомо, адже вона ніяк не коментує своїх стосунків із чоловіком.
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