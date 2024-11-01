Вона його ще зберігає: Дженніфер Гарнер повторила свій знаменитий образ із фільму 2004 року

Минуло 20 років від моменту виходу фільму "Із 13 в 30" і на честь цієї знаменної події головна зірка комедії вбралася на Геловін своєю героїнею Дженною Рінк.

Напередодні свята Дженніфер Гарнер знову з'явилася в одному зі своїх найзнакових вбрань із цього фільму 2004 року. Вона продемонструвала сукню в кумедному ролику, опублікованому в Instagram, з підписом: "Щасливого 20-го Геловіна, Дженна Рінк".

У відео акторка відтворила сцену, в якій її героїня готується до великої вечірки журналу, але з кількома кумедними змінами, що відображають її вік, адже тепер вона це робила в окулярах для зору і до того ж одягла корегувальну білизну.

Сукня, яку вона одягла, була від бренду Versace. Це вбрання у райдужну смужку героїня фільму одягла на корпоративну вечірку.

Якщо ви давно не переглядали фільм "Із 13 в 30", то нагадаємо, що за сюжетом Гарнер грає непопулярну у школі дівчину, яка загадує бажання на свій 13-й день народження — стати дорослою та красивою, як моделі з її улюблених журналів. Її бажання збулося і дівчина прокинулася 30-річною редакторкою журналу в Нью-Йорку, а її найкращою подругою стає адна з "поганих" дівчат із дитинства.

Якось художниця з костюмів фільму Сьюзі ДеСанто розповіла, що сукню привезли для акторки з Італії.

"Це насправді сукня Versace, яку ми замовили", — каже вона. "Ми так і не знайшли її в магазинах — вона була привезена з Італії. І [Дженніфер Гарнер] навіть не приміряла цю сукню. У нас не було жодних варіантів, і тут... ось вона".

Дженніфер Гарнер у фільмі "Із 13 в 30" / Фото: скриншот з відео

Дженніфер Гарнери фільмі "Із 13 в 30" / Фото: скриншот з відео

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