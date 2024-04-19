Вона її вже одягала: дочка Джона Траволти повторила сукню на червоній доріжці

Це вбрання Елла придбала минулого року для важливого та сентиментального сімейного свята.

Джон Траволта вийшов у світ зі своєю 24-річною дочкою Еллою. Вони разом відвідали спеціальний показ фільму "Кримінальне чтиво" у Лос-Анджелесі, оскільки картина святкує 30-річчя від дня прем'єри.

Джон Траволта / Фото: Associated Press

Дівчина одягла на червону доріжку елегантну сукню міді від Модного дому Dior з мереживною підкладкою та яскравим принтом. Вона мала квадратне декольте і широкі бретельки. Сукня була представлена у колекції осінь-зима 2022-2023.

Цей лук 24-річна дівчина доповнила кількома золотими прикрасами, слінгбеками від Dior J'Adior, а також новою зачіскою — вона відрізала волосся в каре.

Елла Траволта / Фото: Associated Press

Однак раніше Елла вже одягала це вбрання. Торік Траволта опублікував у своєму Instagram відео, як Елла приміряє цю сукню в кімнаті з величезним дзеркалом. Слінгбеки на ній були світлого відтінку, а волосся ще довге.

Сукню вона обрала на важливу сімейну подію – святкування річниці весілля своїх батьків. Ймовірно, вони провели час у сімейному колі, оскільки мати Елли померла від раку грудей 2020 року.

"Наша крихітка Елла на святкуванні річниці нашого з Келлі весілля — я так пишаюся тобою! Я знаю, що мама теж!", — Написав тоді Джон під відео.

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