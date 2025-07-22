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- Шоу-бізнес
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Вона його підтримка і його все: милі фото Олександра Усика та його дружини Катерини
Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик та його дружина Катерина у шлюбі майже шістнадцять років. Вони не дуже часто діляться подробицями свого сімейного життя, але в Instagram Каті ми знайшли кілька дуже милих фотографій, якими хочемо поділитися з вами.
Ми вже розповідали історію кохання цієї пари. Вони одружилися 25 вересня 2009 року та за ці роки стали батьками чотирьох прекрасних дітей.
Катерина майже завжди поруч із Олександром, на всіх його поєдинках, у важливих поїздках та публічних заходах. Вона його опора і підтримка, ви могли бачити в Instagram боксера відео, як після нещодавнього бою з Данієлем Дюбуа Усик шукав свою дружину Катю, щоб її обійняти, а вона весь поєдинок знаходилася поряд, переживала та вболівала за нього.
«Ти моя підтримка і моє все!», — написав Олександр у підписі під знімком, де він обіймає Катю після перемоги в поєдинку з Дюбуа.
Ми зібрали дуже милі фото пари, яка надихає та показує приклад справжніх сімейних цінностей.