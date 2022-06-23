Вона за нас: Періс Гілтон пов'язали на руку стрічку у кольорах українського прапора

Світська левиця Періс Гілтон все ще перебуває в Каннах. Там відбувається міжнародний фестиваль "Каннські леви".
Під час одного із заходів на руку Періс зав'язали стрічку у квітах українського прапора. Гілтон, одягнена у фіолетову квіткову сукню на запах і великі сонцезахисні окуляри на обличчі усміхалася, коли їй на руку зав'язували стрічку.
Тренерка з фітнесу, модель та письменниця Неллі Гаденс запостила це відео на своїй сторінці в Instagram.
"Канські леви
День 3
Моя місія сьогодні.
Тепер @parishilton має на руці український прапор
Слава Україні!
ps вона така мила і сказала, що любить Україну", — підписала під відео Неллі.
Раніше ми показували вам ще один образ Періс Гілтон, в якому вона з'явилася на заході в Каннах під назвою "Революції NFT і що це означає для брендів".
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