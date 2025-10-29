ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
226
Час на прочитання
1 хв

Вона захоплює: 60-річна Елізабет Герлі у м'ятному бікіні похизувалася стрункою фігурою

Британська акторка має неймовірний вигляд. Вона на власному прикладі доводить, що вік — це лише цифри у паспорті.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі опублікувала в Instagram знімки з відпочинку у теплих краях.

На фото акторка релаксує на природі, біля кущів із квітами, у м’ятному купальнику з нової колекції власного бренду Elizabeth Hurley Beach. Ліз похизувалася стрункою фігурою і гарним декольте.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Свій пляжний аутфіт вона доповнила розпущеним волоссям, масивними сонцезахисними окулярами і ланцюжком із підвіскою у вигляді сердечка.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі показала фігуру у леопардовому купальнику.

Дата публікації
Кількість переглядів
226
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie