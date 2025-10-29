- Дата публікації
Вона захоплює: 60-річна Елізабет Герлі у м'ятному бікіні похизувалася стрункою фігурою
Британська акторка має неймовірний вигляд. Вона на власному прикладі доводить, що вік — це лише цифри у паспорті.
Елізабет Герлі опублікувала в Instagram знімки з відпочинку у теплих краях.
На фото акторка релаксує на природі, біля кущів із квітами, у м’ятному купальнику з нової колекції власного бренду Elizabeth Hurley Beach. Ліз похизувалася стрункою фігурою і гарним декольте.
Свій пляжний аутфіт вона доповнила розпущеним волоссям, масивними сонцезахисними окулярами і ланцюжком із підвіскою у вигляді сердечка.
