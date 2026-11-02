Вона — Жінка-кішка, він — Супермен: Нікола Пельтц із чоловіком Брукліном Бекхемом у костюмах відсвяткували Геловін

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Instagram Брукліна Бекхема

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Донька мільярдера та акторка Нікола Пельтц і її чоловік Бруклін Бекхем ефектно відсвяткували Геловін, обравши парні костюми персонажів коміксів. 31-річна зірка перевтілилася у Жінку-кішку, а 27-річний син Девіда та Вікторії Бекхемів втілив образ Супермена.

Подружжя відвідало костюмовану вечірку в Лос-Анджелесі, після чого опублікувало серію фотографій в Instagram.

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Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Instagram Брукліна Бекхема

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Instagram Брукліна Бекхема

Нікола обрала обтислий чорний шкіряний комплект, який складався з топа на блискавці та брюк із низьким посадженням. Образ вона доповнила рукавичками, гострими котячими вушками та макіяжем із червоною помадою. Волосся акторка залишила розпущеним, уклавши його об’ємними хвилями.

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Бруклін своєю чергою з’явився у костюмі Супермена зі штучними рельєфними м’язами. Завершили його перевтілення окуляри Кларка Кента.

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц / © Instagram Брукліна Бекхема

На вечірці до пари приєднався Деміан Герлі — син британської акторки Елізабет Герлі. Він обрав чорний шкіряний комбінезон із глибоким декольте, натхненний сценічним образом Майкла Джексона епохи альбому Dangerous.

Бруклін Бекхем, Нікола Пельтц і Деміан Герлі / © Instagram Брукліна Бекхема

Нагадаємо, раніше Вітторія Черетті та Леонардо Ді Капріо в костюмах Червоної Шапочки та Сірого Вовка прийшли на вечірку.

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