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- Шоу-бізнес
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Вона — Жінка-кішка, він — Супермен: Нікола Пельтц із чоловіком Брукліном Бекхемом у костюмах відсвяткували Геловін
У ніч проти 1 листопада — традиційне святкування Геловіну, а у своїх соцмережах зірки продовжують ділитися враженнями та демонструвати свої костюми.
Донька мільярдера та акторка Нікола Пельтц і її чоловік Бруклін Бекхем ефектно відсвяткували Геловін, обравши парні костюми персонажів коміксів. 31-річна зірка перевтілилася у Жінку-кішку, а 27-річний син Девіда та Вікторії Бекхемів втілив образ Супермена.
Подружжя відвідало костюмовану вечірку в Лос-Анджелесі, після чого опублікувало серію фотографій в Instagram.
Нікола обрала обтислий чорний шкіряний комплект, який складався з топа на блискавці та брюк із низьким посадженням. Образ вона доповнила рукавичками, гострими котячими вушками та макіяжем із червоною помадою. Волосся акторка залишила розпущеним, уклавши його об’ємними хвилями.
Бруклін своєю чергою з’явився у костюмі Супермена зі штучними рельєфними м’язами. Завершили його перевтілення окуляри Кларка Кента.
На вечірці до пари приєднався Деміан Герлі — син британської акторки Елізабет Герлі. Він обрав чорний шкіряний комбінезон із глибоким декольте, натхненний сценічним образом Майкла Джексона епохи альбому Dangerous.
Нагадаємо, раніше Вітторія Черетті та Леонардо Ді Капріо в костюмах Червоної Шапочки та Сірого Вовка прийшли на вечірку.