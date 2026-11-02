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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
283
Час на прочитання
1 хв

Вона — Жінка-кішка, він — Супермен: Нікола Пельтц із чоловіком Брукліном Бекхемом у костюмах відсвяткували Геловін

У ніч проти 1 листопада — традиційне святкування Геловіну, а у своїх соцмережах зірки продовжують ділитися враженнями та демонструвати свої костюми.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Instagram Брукліна Бекхема

Донька мільярдера та акторка Нікола Пельтц і її чоловік Бруклін Бекхем ефектно відсвяткували Геловін, обравши парні костюми персонажів коміксів. 31-річна зірка перевтілилася у Жінку-кішку, а 27-річний син Девіда та Вікторії Бекхемів втілив образ Супермена.

Подружжя відвідало костюмовану вечірку в Лос-Анджелесі, після чого опублікувало серію фотографій в Instagram.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Instagram Брукліна Бекхема

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Instagram Брукліна Бекхема

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Instagram Брукліна Бекхема

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Instagram Брукліна Бекхема

Нікола обрала обтислий чорний шкіряний комплект, який складався з топа на блискавці та брюк із низьким посадженням. Образ вона доповнила рукавичками, гострими котячими вушками та макіяжем із червоною помадою. Волосся акторка залишила розпущеним, уклавши його об’ємними хвилями.

Бруклін своєю чергою з’явився у костюмі Супермена зі штучними рельєфними м’язами. Завершили його перевтілення окуляри Кларка Кента.

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц / © Instagram Брукліна Бекхема

Нікола Пельтц / © Instagram Брукліна Бекхема

На вечірці до пари приєднався Деміан Герлі — син британської акторки Елізабет Герлі. Він обрав чорний шкіряний комбінезон із глибоким декольте, натхненний сценічним образом Майкла Джексона епохи альбому Dangerous.

Бруклін Бекхем, Нікола Пельтц і Деміан Герлі / © Instagram Брукліна Бекхема

Бруклін Бекхем, Нікола Пельтц і Деміан Герлі / © Instagram Брукліна Бекхема

Нагадаємо, раніше Вітторія Черетті та Леонардо Ді Капріо в костюмах Червоної Шапочки та Сірого Вовка прийшли на вечірку.

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