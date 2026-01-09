ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
142
Час на прочитання
1 хв

Вона знову білявка: племінниця Джулії Робертс кардинально змінила зачіску і прийшла на прем’єру

Акторка привернула увагу через свій новий імідж.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Емма Робертс

Емма Робертс / © Associated Press

Емма Робертс відвідала прем’єру фільму «Хронологія води» у Лос-Анджелесі, яка стала режисерським дебютом Крістен Стюарт. Перед виходом на червону доріжку Емма вирішила внести зміни у свою зовнішність і перефарбувала волосся з рудого у біляве.

Як відбувалася трансформація кольору акторка показала в Instagram. Також можна помітити, що її довжина стала інакшою, як і густота, ймовірно, Емма також зробила нарощення волосся.

Емма Робертс / © Associated Press

Емма Робертс / © Associated Press

Але окрім нової зачіски увагу привернула і сукня Емми, адже дівчина вибрала міні з драпуванням на бедрах та мереживною вставкою на ліфі. Доповнила лук вона також шкіряною курткою, колготками та туфлями на підборах.

Емма Робертс / © Associated Press

Емма Робертс / © Associated Press

До речі, коли акторка була з рудим волоссям, її часто порівнювали із тіткою Джулією Робертс.

Дата публікації
Кількість переглядів
142
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie