Вона знову білявка: племінниця Джулії Робертс кардинально змінила зачіску і прийшла на прем’єру

Емма Робертс / © Associated Press

Емма Робертс відвідала прем’єру фільму «Хронологія води» у Лос-Анджелесі, яка стала режисерським дебютом Крістен Стюарт. Перед виходом на червону доріжку Емма вирішила внести зміни у свою зовнішність і перефарбувала волосся з рудого у біляве.

Як відбувалася трансформація кольору акторка показала в Instagram. Також можна помітити, що її довжина стала інакшою, як і густота, ймовірно, Емма також зробила нарощення волосся.

Але окрім нової зачіски увагу привернула і сукня Емми, адже дівчина вибрала міні з драпуванням на бедрах та мереживною вставкою на ліфі. Доповнила лук вона також шкіряною курткою, колготками та туфлями на підборах.

До речі, коли акторка була з рудим волоссям, її часто порівнювали із тіткою Джулією Робертс.