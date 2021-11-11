Вона знову брюнетка: погарнішала Кеті Перрі прийшла на музичну премію

Вона знову брюнетка: погарнішала Кеті Перрі прийшла на музичну премію

Співачка Кеті Перрі відвідала 55-річну церемонію вручення нагород у сфері кантрі-музики Country Music Association Awards. Захід відбувався у середу, 10 листопада, у Нешвіллі.

На церемонії зірка з'явилася в ефектній коричневій сукні на одне плече від британського бренду Vivienne Westwood. Вбрання було виконане у традиційному для марки стилі з використанням легких драпувань та корсетного верху. Сукня підкреслювала фігуру знаменитості.

Образ Кеті доповнила перлиною прикрасою, ніжно-рожевим манікюром, зачіскою-пучком та напівпрозорими лаконічними слігбеками. На безіменному пальці у знаменитості красувалася каблучка у вигляді квітки, яку їй подарував Орландо Блум.

Кеті Перрі / Associated Press

Також співачка знову змінила колір волосся та повернулася до темного відтінку.

Кеті Перрі / Associated Press

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