Вона знову руда: Софі Тернер та її чоловік вперше вийшли на публіку після народження другої дитини

У липні британська акторка Софі Тернер, відома за роллю Санси Старк у фентезійному серіалі "Гра престолів", народила дівчинку. Це вже друга дитина, яка з'явилася в зірки у шлюбі зі співаком Джо Джонасом. Майже два роки тому у пари також народилася донька, яку назвали Вілла.

Цими вихідними, вперше від моменту народження другої дитини, Софі та Джо вийшли на червону доріжку. Вони з'явилися на Міжнародному кінофестивалі Торонто, де відвідали прем'єру фільму "Подвійна петля".

На новоспеченій матері двох дітей була яскрава вільна сукня від Louis Vuitton. Вбрання складалося з безлічі довгастих паєток, що нагадують пір'я пташки. Доповнила образ знаменитості нова зачіска — акторка знову стала рудоволосою, як колись у серіалі "Гра престолів".

Джо також обрав досить екстравагантне вбрання, надавши перевагу велюровому піджаку з яскравою застібкою та штанам-кльош. На шиї у співака був тонкий ланцюжок.

Софі Тернер та Джо Джонас / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що про чергову вагітність зірки стало відомо в травні, коли вона з'явилася на балу Met Gala з животом, що помітно округлився.

Софі Тернер та Джо Джонас / Фото: Associated Press

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