Вона знову зробила це: Донателла Версаче зібрала на одному подіумі супермоделей 90-х

Вона знову зробила це: Донателла Версаче зібрала на одному подіумі супермоделей 90-х

У неділю, 26 вересня, в Мілані відбувся довгоочікуваний показ колекції-сюрпризу, створеної двома культовими брендами Versace × Fendi. Ця колаборація отримала дві назви Fendace і Vendi.

Ця подія практично до самого показу трималося в повному секреті. Кожен бренд повинен був представити 25 образів і показати своє бачення бренду-партнера. Власне кажучи, Донателла Версаче і Кім Джонс зробив колекцію для іншого бренду. Вони красиво показали творчість одне одного, представивши мінісукні в характерній сексуальної стилістиці з використанням золота, панку, елегантності а також обіграли монограму Fendi і грецькі елементи логотипу Versace.

Також на подіум під час показу вийшли найвідоміші супермоделі 90-х серед яких були Крістен Макменамі, Кейт Мосс, Наомі Кемпбелл, Ембер Валлетта, Естер Каньядас.

Крістен МакМенамі

Кейт Мосс

Ембер Валлетта

Естер Каньядас

Наомі Кемпбелл

Цей трюк Донателла вже провертала 2017 року, коли під час показу нової колекції на сцену вийшли супермоделі, що працювали з її братом Джанні Версаче, який був застрелений серійним вбивцею. Показ став даниною поваги дизайнеру.

Тоді під пісню Freedom' 90 Джорджа Майкла показ закрили Карла Бруні, Клаудія Шиффер, Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд і Гелена Крістенсен.

Показ Versace 2017 / Associated Press

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