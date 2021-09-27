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Вона знову зробила це: Донателла Версаче зібрала на одному подіумі супермоделей 90-х

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Вона знову зробила це: Донателла Версаче зібрала на одному подіумі супермоделей 90-х

Крістен МакМенамі, Кейт Мосс, Наомі Кемпбелл, Ембер Валлетта, Естер Каньядас / Getty Images

У неділю, 26 вересня, в Мілані відбувся довгоочікуваний показ колекції-сюрпризу, створеної двома культовими брендами Versace × Fendi. Ця колаборація отримала дві назви Fendace і Vendi.

Ця подія практично до самого показу трималося в повному секреті. Кожен бренд повинен був представити 25 образів і показати своє бачення бренду-партнера. Власне кажучи, Донателла Версаче і Кім Джонс зробив колекцію для іншого бренду. Вони красиво показали творчість одне одного, представивши мінісукні в характерній сексуальної стилістиці з використанням золота, панку, елегантності а також обіграли монограму Fendi і грецькі елементи логотипу Versace.

Також на подіум під час показу вийшли найвідоміші супермоделі 90-х серед яких були Крістен Макменамі, Кейт Мосс, Наомі Кемпбелл, Ембер Валлетта, Естер Каньядас.

Крістен МакМенамі / ©
Крістен МакМенамі
Кейт Мосс / ©
Кейт Мосс
Ембер Валлетта / ©
Ембер Валлетта
Естер Каньядас / ©
Естер Каньядас
Наомі Кемпбелл / ©
Наомі Кемпбелл

Цей трюк Донателла вже провертала 2017 року, коли під час показу нової колекції на сцену вийшли супермоделі, що працювали з її братом Джанні Версаче, який був застрелений серійним вбивцею. Показ став даниною поваги дизайнеру.

Тоді під пісню Freedom' 90 Джорджа Майкла показ закрили Карла Бруні, Клаудія Шиффер, Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд і Гелена Крістенсен.

Показ Versace 2017 / © Associated Press
Показ Versace 2017 / Associated Press

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