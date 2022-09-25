Вона знову зробила це: Гіларія Болдвін народила сьому дитину

Ні особисті трагедії ні нещасний випадок, який стався з Алеком Болдвіниом на знімальному майданчику і спричинив загибель оператора, ні подальший за цим довгий судовий розгляд не може відвернути Гіларію Болдвін від головного — від народження нових дітей. Тепер їх у неї семеро.

Алек і гіларія Болдвін одружилися 30 червня 2012 року. Донедавна подружжя виховувало шістьох дітей: 9-річну Кармен Габріелу, 7-річного Рафаеля Томаса, 6-річного Леонардо Енджела, 4-річного Ромео Алехандро та трирічного Едуардо Пао Лукаса та однорічну Люсію.

І ось сьогодні Гіларія поділилася радісною новиною:

"Вона тут! Ми так раді представити вам нашу крихітну мрію,

Іларія Каталіна Ірена"

Нагадаємо, що раніше дві вагітності Гіларії закінчилися викиднями. В один із яких трапився на четвертому місяці вагітності, а п'ять місяців до цього у фітнес-тренера також стався перший викидень.

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