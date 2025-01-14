Вона знову зробила це: супермодель Гелена Крістенсен пірнула в крижану водойму

56-річна данська супермодель, зірка 90-х – Гелена Крістенсен – любить шокувати своїх фоловерів в Instagram тим, що пірнає у водойму, вкритою кіркою льоду.

Вона знову продемонструвала, як купається у крижаній воді. Перед цим їй довелося спеціально зробити ополонку, розбивши лід. Гелена опустилася у воду до плечей, посиділа в ній пів хвилини, вилізла і трохи пройшлася снігом.

instagram.com/helenachristensen

Модель живе в будинку біля водойми, тому таке екстремальне гартування вже стало її традицією. Можливо, в цьому криється секрет чудової фізичної форми зірки та її молодого зовнішнього вигляду.

instagram.com/helenachristensen

Гелена підкреслює користь такого купання для здоров'я – покращується кровообіг, зміцнюється імунітет і знижується стрес.

Раніше, нагадаємо, Гелену Крістенсен із червоною помадою на губах і сумкою-мушлею в руці сфотографували в Нью-Йорку. Вона відвідала вечірку Goop Beauty & Violet Grey у Chez Margaux.

Гелена Крістенсен / Фото: Getty Images

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