Вона знову зробила це: супермодель Гелена Крістенсен пірнула в крижану водойму

Модель давно практикує купання у холодній воді.
56-річна данська супермодель, зірка 90-х – Гелена Крістенсен – любить шокувати своїх фоловерів в Instagram тим, що пірнає у водойму, вкритою кіркою льоду.
Вона знову продемонструвала, як купається у крижаній воді. Перед цим їй довелося спеціально зробити ополонку, розбивши лід. Гелена опустилася у воду до плечей, посиділа в ній пів хвилини, вилізла і трохи пройшлася снігом.
Модель живе в будинку біля водойми, тому таке екстремальне гартування вже стало її традицією. Можливо, в цьому криється секрет чудової фізичної форми зірки та її молодого зовнішнього вигляду.
Гелена підкреслює користь такого купання для здоров'я – покращується кровообіг, зміцнюється імунітет і знижується стрес.
Раніше, нагадаємо, Гелену Крістенсен із червоною помадою на губах і сумкою-мушлею в руці сфотографували в Нью-Йорку. Вона відвідала вечірку Goop Beauty & Violet Grey у Chez Margaux.
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