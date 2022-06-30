"Вони кажуть, ти помреш": музикант із Кременчука презентував пронизливу пісню про Україну

"Вони кажуть, ти помреш": музикант із Кременчука презентував пронизливу пісню про Україну

Електрогітарист гурту Probass Hardi випустив патріотичний авторський трек.

Музикант із Кременчука Артем Радіонов презентував патріотичну і пронизливу пісню "Моя Україна", від якої мурахи по шкірі.

У відео на композицію показано кадри мирної України, війни і наслідки "руського міра".

Артем розповів, що пісню він написав ще 7 років тому під враженнями подій 2014 року, коли розпочалася війна Росії проти України. Тоді музикант виконував її у лайв-версії.

"Тоді трек так і не був записаний, але я знав, що його час ще настане", - говорить Артем.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Радіонов відчув, що час для пісні "Моя Україна" настав.



"З початком війни до мене прийшло неабияке натхнення. Я побачив, як українцям допомагає музика Probass Hardi (Артем є електрогітаристом гурту), і я одразу розпочав роботу над записом треку", - зізнався музикант.

Крім того, чоловік записав ще кілька пісень.

"Після трагедії, яка сталася у моєму рідному Кременчуці, я хочу максимально конвертувати енергію злості у єнергію творчості і допомоги", - підсумував Артем.

До слова, Артем займається музикою понад 20 років. Він є керівником і засновником громадської організації "Молодіжна Щаслива Родина". До війни це були соціальні проєкти для молоді і підлітків, більшість з яких були пов'язані з музикою. Після 24-го лютого вони займаються наданням гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, гурт ProBass Hardi у квітні презентував трек "Настане день – закінчиться війна", який підбадьорює патріотичний дух українців.

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