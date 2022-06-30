"Вони кажуть, ти помреш": музикант із Кременчука презентував пронизливу пісню про Україну

Електрогітарист гурту Probass Hardi випустив патріотичний авторський трек.
Музикант із Кременчука Артем Радіонов презентував патріотичну і пронизливу пісню "Моя Україна", від якої мурахи по шкірі.
У відео на композицію показано кадри мирної України, війни і наслідки "руського міра".
Артем розповів, що пісню він написав ще 7 років тому під враженнями подій 2014 року, коли розпочалася війна Росії проти України. Тоді музикант виконував її у лайв-версії.
"Тоді трек так і не був записаний, але я знав, що його час ще настане", - говорить Артем.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Радіонов відчув, що час для пісні "Моя Україна" настав.
"З початком війни до мене прийшло неабияке натхнення. Я побачив, як українцям допомагає музика Probass Hardi (Артем є електрогітаристом гурту), і я одразу розпочав роботу над записом треку", - зізнався музикант.
Крім того, чоловік записав ще кілька пісень.
"Після трагедії, яка сталася у моєму рідному Кременчуці, я хочу максимально конвертувати енергію злості у єнергію творчості і допомоги", - підсумував Артем.
До слова, Артем займається музикою понад 20 років. Він є керівником і засновником громадської організації "Молодіжна Щаслива Родина". До війни це були соціальні проєкти для молоді і підлітків, більшість з яких були пов'язані з музикою. Після 24-го лютого вони займаються наданням гуманітарної допомоги.
Нагадаємо, гурт ProBass Hardi у квітні презентував трек "Настане день – закінчиться війна", який підбадьорює патріотичний дух українців.
Читайте також:
- Воєнний плейліст: 20 найкращих пісень, записаних після початку широкомасштабного вторгнення
- "Доброго вечора, ми з України": звідки взялася ця фраза, яка стала культовим привітанням
- Добірка пісень, які стали популярними під час війни
- Квіти, іграшки і сльози: біля знищеного ТЦ "Амстор" кременчуківці створили імпровізований меморіал
- Дивитися без сліз неможливо: який має вигляд знищений росіянами ТЦ у Кременчуці