Вони красуні: дочки Джесіки Альби з'явилися на публіці у сукнях своєї знаменитої мами

Акторка дбайливо зберігала свої сукні, щоб у майбутньому передати дітям. Цей день настав.

Джесіка Альба — мама трьох дітей, яких народила у шлюбі з Кешем Ворреном — двох дівчаток і сина. Нещодавно акторка відвідала прем'єру свого нового фільму "Шлях відплати" в Лос-Анджелесі разом з доньками, 16-річною Онор і 12-річною Гевен.

Джессіка Альба / Фото: Getty Images

Дівчата мали чарівний вигляд, але головною особливістю образів стали сукні. Річ у тому, що Онор та Гевен одягли архівні сукні своєї мами.

На Онор була сукня в дрібну клітинку та зі спідницею-балоном та V-подібним декольте. Сукню вона доповнила великим хрестом на чорному шнурку та чорними туфлями на ремінцях.

Це вбрання від Prada і Джесіка вперше одягла його 2010 року на прем'єру фільму "День святого Валентина" у Лондоні.

Джессіка Альба / Фото: Associated Press

Гевен натомість одягла сукню з деніму нижче колін з тонкими бретельками і простроченням, яке імітувало корсет. Носила вона її у поєднанні з чорними босоніжками від Gucci.

Ця сукня від Dolce & Gabbana і мама Гевен носила її 2007 року у Каліфорнії під час заходу, присвяченого фільму "Хай щастить, Чаку!".

Джессіка Альба / Фото: Getty Images

Також нещодавно у світ вийшла дочка Ніколь Кідман. Напередодні свого 16-річчя Сандей Роуз Кідман-Урбан відвідала показ бренду Balenciaga у Парижі з мамою.

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