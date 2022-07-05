Вони не святкували: чому деякі зірки бойкотували День Незалежності США

Вони не святкували: чому деякі зірки бойкотували День Незалежності США

Ціла низка знаменитостей вирішили цього року закенселити святкування 4 червня на знак протесту проти нової політики США щодо абортів.

Після того, як Верховний суд вирішив скасувати справу Роу проти Уейда і скасувати рішення, яке гарантувало жінці право на аборт, у США жінки почали масово виходити на акції протесту. У цьому їх підтримували багато зірок і публычнихлюдей. Позбавлення права аборт жінки сприймають як жорстке обмеження їхніх права і свобод і грубе втручання у особисте життя.

Деякі зірки вирішили виступити проти рішення країни позбавити жінок права на аборт під час святкування у США Дня Незалежності.

Кім і Кортні Кардашян поділилися одним і тим самим повідомленням у своїх історіях у Instagram, сказавши: "4 липня було скасовано через відсутність незалежності. З повагою, жінки".

Кеті Перрі, чия мелодія "Феєрверк" була прийнята як неофіційний гімн щорічного святкування, сказала: "Дитинко, ти феєрверк" — це 10, але у жінок у США менше прав, ніж у справжнього бенгальського вогню".

“Baby you're a firework” is a 10 but women in the US have fewer rights than an actual sparkler smh — KATY PERRY (@katyperry) July 4, 2022

Джессіка Честейн поділилася провокаційним знімком.

Знімок вона підписала: "Щасливого Дня незалежності від мене та моїх репродуктивних прав".

Ліззо опублікувала відео, в якому пообіцяла зробити величезну пожертву до фондів абортів, щоб відзначити цей день.

Вона підписала відео, в якому розповідає про своє рішення: "Святкування свободи на наших умовах. Звільнення кожного проклятого тіла".

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