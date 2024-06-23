Вони нерозлучні: 61-річна Демі Мур відвідала показ Модного дому Dior з крихітним собакою на руках

Домашній улюбленець супроводжує Демі Мур практично на всі важливі заходи, і вона з ним нерозлучна.
Американська акторка Демі Мур прилетіла на Тиждень чоловічої моди в Парижі, в межах якого відбувся показ колекції весна-літо 2025 Модного дому Dior. На цей захід вона взяла з собою свого улюбленого крихітного пса — чихуахуа на окличку Пілаф, якого їй подарувала дочка Талула.
На модний показ Демі одягла мініспідницю, жакет та оверсайз сорочку із зав'язками.
Також на лацкан жакета вона прикріпила брошку у вигляді невеликого собаки, у руці тримала сумку з принтом, який теж був у вигляді пса. Взула вона босоніжки з ремінцями.
Також окрім маленького Пілафа компанію на показі акторці склала її дочка Скаут ЛаРю Вілліс. Дівчина поєднала легку сукню з жилетом та лоферами. Також на ній були високі білі шкарпетки, а волосся вона зібрала в хвіст.
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