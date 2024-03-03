Вони нерозлучні: Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц сходили на сімейний обід у Парижі

Старший син британського футболіста Девіда Бекхема та модельєрки Вікторії Бекхем – Бруклін – потрапив під приціл папараці в Парижі, коли виходив з готелю. Він ішов за руку зі своєю дружиною Ніколою Пельтц – дочкою американського мільярдера. Пара прямувала на сімейний обід до ресторану.

На Ніколі були сині вільні джинси, які вона поєднала зі шкіряною короткою курткою із золотими ґудзиками, чорною футболкою та сумкою Chanel. Також дівчина доповнила образ взуттям на трендових високих платформах, сонцезахисними окулярами та укладанням.

Бруклін одягнувся відповідно, але його джинси були темнішими за кольором. Також 24-річний британець одягнув чорну футболку та піджак на блискавці. На голові у нього була кепка, на очах сонцезахисні окуляри, а ось взув він культові Dr Martens.

Бруклін Бекхема та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

У Парижі сім'я Бекхемів проводить час у зв'язку з показом нової колекції бренду Вікторії ready-to-wear осінь-зима 2024-2025. Шоу відбулося у межах Тижня моди. Оскільки дизайнерка зламала ногу, то після показу змушена була вийти до публіки на милицях.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Але сталася на її показі й несподівана річ — уперше на показ Вікторії Бекхем увірвалися зоозахисники Peta і спробували його зірвати, а все через те, що дизайнерка продовжує використовувати у виготовленні своїх речей телячу шкіру.

Протест на показі Вікторії Бекхем / Фото: Getty Images

Протест на показі Вікторії Бекхем / Фото: Getty Images

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