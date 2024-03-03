Вони нерозлучні: Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц сходили на сімейний обід у Парижі

Пара прилетіла до Франції, щоб провести час із сім'єю.
Старший син британського футболіста Девіда Бекхема та модельєрки Вікторії Бекхем – Бруклін – потрапив під приціл папараці в Парижі, коли виходив з готелю. Він ішов за руку зі своєю дружиною Ніколою Пельтц – дочкою американського мільярдера. Пара прямувала на сімейний обід до ресторану.
На Ніколі були сині вільні джинси, які вона поєднала зі шкіряною короткою курткою із золотими ґудзиками, чорною футболкою та сумкою Chanel. Також дівчина доповнила образ взуттям на трендових високих платформах, сонцезахисними окулярами та укладанням.
Бруклін одягнувся відповідно, але його джинси були темнішими за кольором. Також 24-річний британець одягнув чорну футболку та піджак на блискавці. На голові у нього була кепка, на очах сонцезахисні окуляри, а ось взув він культові Dr Martens.
У Парижі сім'я Бекхемів проводить час у зв'язку з показом нової колекції бренду Вікторії ready-to-wear осінь-зима 2024-2025. Шоу відбулося у межах Тижня моди. Оскільки дизайнерка зламала ногу, то після показу змушена була вийти до публіки на милицях.
Але сталася на її показі й несподівана річ — уперше на показ Вікторії Бекхем увірвалися зоозахисники Peta і спробували його зірвати, а все через те, що дизайнерка продовжує використовувати у виготовленні своїх речей телячу шкіру.
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