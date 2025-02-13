Вони нерозлучні: Демі Мур та її собака Пілаф відвідали кінофестиваль у Санта-Барбарі

Домашній улюбленець супроводжує Демі Мур практично на всі важливі заходи.
62-річна акторка Демі Мур, яку цього року вперше за всю її багаторічну кар'єру номінували на "Оскар", відвідала показ фільму "Субстанція", а також інтерв'ю, яке відбулося після нього. Захід відбувся у межах 40-го Міжнародного кінофестивалю у Санта-Барбарі.
До фотографів акторка вийшла у легкій чорній сукні міді із фактурною м'ятою тканиною. Носила це вбрання вона у поєднанні з тренчем, який мав такий самий пом'ятий ефект.
Образ вона доповнила чорними туфлями, лаконічним макіяжем та масивною прикрасою на шиї – золотим кольє з камінням. Волосся акторка просто розпустила – це її найулюбленіша зачіска.
На руках у Мур знову був її собака на ім'я Пілаф, яку їй подарувала дочку. З цим малюком вона нерозлучна і ходить на всі заходи та позує на червоних доріжках. Якось акторка навіть приходила із собакою на Модний показ Dior та сиділа у першому ряду шоу.
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