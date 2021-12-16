Вони нерозлучні: Дженніфер Лопес та Бена Аффлека знову сфотографували разом

Закохані постійно трималися за руки.

Після возз'єднання Джей Ло і Бен Аффлек буквально нерозлучні, адже скрізь з'являються разом: на світських заходах, ходять на шопінг, проводять разом відпустку та свята, а також гуляють містом, вдаючи, що не помічають папараці та цікавих шанувальників. 15 грудня пару сфотографували в Лос-Анджелесі, коли вона прямувала на популярне шоу Джиммі Кіммела.

Запрошеним гостем на програму був лише Бен, а Дженніфер просто склала йому компанію та вирішила підтримати перед ефіром. Вони йшли тримаючись за руки, балакали і багато усміхалися.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Getty Images

На Дженніфер був теплий светр, широкі джинси та блакитне пальто. Образ вона доповнила шарфом, черевиками та сумкою. Волосся суперзірка зібрала у хвіст, а у вухах у неї були сережки-пусети з великими діамантами. Бен одягнув блакитну сорочку, штани та чорні черевики, також на ньому було пальто кольору кемел.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Getty Images

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