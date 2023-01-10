Вони помирилися: Вікторія Бекхем привітала невістку Ніколу Пельтц з днем народження

9 січня святкувала день народження не лише принцеса Уельська Кетрін. Невістка Вікторії Бекхем – Нікола Пельтц – відсвяткувала 28-річчя.

Між Вікторією та Ніколою були різні стосунки. Після весілля старшого сина Бекхемів Брукліна з американською акторкою, між дамами навіть стався серйозний розлад. Пельтц деякий час виносила сварки із хати, але потім перестала це робити.

Помирилися Нікола та Вікторія восени, а публічно про це стало відомо після дебютного шоу Бекхем у Парижі. Тоді Нікола та Бруклін були присутні на шоу дизайнерки разом із усією родиною, а Вікторія розчулилася, побачивши рідних, коли проходила подіумом.

Вчора Нікола Пельтц відсвяткувала 28-річчя. Вікторія привітала її, опублікувавши спільний знімок у своєму блогу в Instagram і написавши:

"З Днем Народження @ NicolaAnnePeltzBeckham Сподіваюся, у тебе прекрасний день!".

На фото Пельтц зображена ще білявкою. Від того часу вона змінила колір волосся, і публіка навіть звикла до того, що дружина Брукліна більше не блондинка.

Бруклін теж привітав кохану дружину в Instagram, опублікувавши серію фотографій і написавши зворушливий пост:

"З днем народження, моя найкраща половина xx Сподіваюся, у тебе був найдивовижніший день народження xx. Я кохаю тебе найбільше на світі xx ❤️❤️❤️❤️", - написав він.

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