Вони повернулися: "ангели" Victoria's Secret у спідній білизні сяяли на шоу білизняного бренду в Нью-Йорку

Після шестирічної перерви на подіумі "ангели" Victoria's Secret знову сяяли на грандіозному Victoria's Secret Fashion Show 2024, що відбувся у Нью-Йорку.

Це було перше шоу від 2018 року, на якому знову на подіумі з'явилися знамениті "ангели": Алессандра Амбросіо, Адріана Ліма, Кендіс Свейнпоул, Бехаті Прінслу, Даутцен Крус та Тейлор Гілл. Дівчата знову розправили крила на подіумі, одягнувшись у сексуальні білизняні комплекти.

Даутцен Крус на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / Фото: Getty Images

Кендіс Свейнпоул на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / Фото: Associated Press

Алессандра Амбросіо на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / Фото: Associated Press

Адріана Ліма на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у травні, після відчайдушної спроби трансформувати марку, включивши більше бодіпозитивних послань, бренд спідньої білизни оголосив про повернення своїх "ангелів". Це сталося через три роки після скандального ребрендингу у бік бодіпозитиву 2021 року.

Кендіс Свейнпоул на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / Фото: Associated Press

Біхаті Прінслу на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / Фото: Associated Press

Адріана Ліма на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / Фото: Associated Press

За словами представників Victoria's Secret, шоу поверне "гламур, крила, моду та музичні розваги, які знають та люблять наші клієнти", але стверджується, що цінності бренду залишаться на першому місці.

Алессандра Амбросіо на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / Фото: Associated Press

Тейлор Гілл на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, як 2021 року бренд Victoria's Secret відмовився від супермоделей з ідеальними тілами.

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