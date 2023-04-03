Вони повторять культову сцену: Леді Гага та Гоакін Фенікс на зніманнях другої частини "Джокера"

Знімальна команда знову перетворила Нью-Йорк на Готем-Сіті заради продовження фільму. Однак будьте обережні, у цьому тексті є спойлери.

Головних зірок другої частини фільму "Джокер", знятого на основі DC Comics, Леді Гагу та Гоакіна Фенікса, помітили під час нової сцени на вулиці. Деякі частини фільму знімають не у студії, а просто серед Нью-Йорка, іноді використовуючи хромакей.

Гага у фільмі втілить роль божевільної подруги головного героя — Гарлі Квін. Її сфотографували у темно-зеленому вінтажному оксамитовому пальті 1960-х років з облямівкою зі штучного хутра. Також помітно, що героїня акторки роздерла коліна, вона була без колготок, але в чорних шкарпетках з рюшами та в туфлях "Мері Джейн". З-під пальта помітна темна мінісукня.

На плечі зірка мала коричневу сумку з перероблених матеріалів у стилі 1970 років. Це виріб від бренду KilnerGoods, і, ймовірно, костюмери фільму багато речей для героїні знаходять на сайті Etsy, де можна придбати вінтажні речі та вироби ручної роботи, як ця сумка.

Леді Гага / Фото: Getty Images

Але це ще не все. Також Гагу помітили з Гоакіном Феніксом, який власне виконує роль Джокера — злочинця з психічними розладами. Актор був одягнений у брудний костюм, а на обличчі він мав клоунський макіяж.

Гоакін Фенікс / Фото: Getty Images

Гага також перетворилася до невпізнанності, адже в неї теж з'явився розмазаний по обличчю макіяж, волосся було значно коротшим, а також вона одягла речі з ромбами в клоунському стилі, які підкреслювали її божевілля та одержимість.

Леді Гага та Гоакін Фенікс / Фото: Getty Images

Леді Гага / Фото: Getty Images

Актори танцювали на сходах і таким чином повторювали одну із найзнаменитіших сцен фільму. У першій частині Фенікс танцював сам.

Наразі відомо, що друга частина фільму отримала назву "Джокер: Божевільність на двох", але деталі сюжету поки що тримаються в секреті. Єдине, що "проникло" у ЗМІ, так це інформація, що фільм буде мюзиклом і частково може відбуватися у вигаданій психіатричній лікарні, де тримають головного героя Артура Флека — Джокера. Ймовірно, у Гаги у картині буде кілька музичних сцен, тож її й обрали на роль.

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