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Вони прийшли у чорному: розглядаємо образи творців фільму "20 днів у Маріуполі", який отримав "Оскар"

Вони прийшли у чорному: розглядаємо образи творців фільму "20 днів у Маріуполі", який отримав "Оскар"

Фото: Associated Press

Команда, яка працювала над картиною, вийшла на сцену в чорному, щоб підкреслити на тому, що в Україні триває війна.

У Лос-Анджелесі завершилася 96-та церемонія вручення премії "Оскар", яка стала для України особливою, адже вперше за всю історію існування цього заходу наша країна отримала омріяну золоту статуетку. Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова, створений Associated Press та Frontline, став лауреатом нагороди в номінації "Найкращий документальний фільм".

© Associated Press
Фото: Associated Press

Картина розповідає про перші тижні повномасштабної війни — двадцять днів, протягом яких Чернов та його колеги документували все, що відбувається в місті Маріуполь, зокрема поховання місцевих жителів, облогу та повне знищення міста російськими військовими.

На церемонії команда фільму з'явилася у відповідних українській трагедії вбрання – повністю чорних.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Чернов одягнув на захід костюм-трійку від українського бренду Indposhiv. Вбрання було особливим, адже підкладка в ньому виконана у синьо-жовтих кольорах.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Кінопродюсерка Мішель Мізнер з'явилася у сукні з американською проймою та розрізом на спідниці, яку доповнила золотими прикрасами. Волосся вона уклала на один бік.

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Getty Images
Фото: Getty Images

Кінопродюсерка Рейні Аронсон-Рат обрала для церемонії сукню А-силуету із щільного атласу. У неї було кілька складок на талії та оздоблення намистинами на декольте. Завершували її образ кілька прикрас, лаконічний макіяж та укладання.

© Getty Images
Фото: Getty Images

Журналістка Василіса Степаненко одягла сукню з розрізом на спідниці та одним рукавом, у якого також було елегантне драпування спереду. Фотограф Євген Малолєтка та продюсер Дерл Маккрудден одягла класичні костюми.

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Getty Images
Фото: Getty Images
© Getty Images
Фото: Getty Images

Вітаємо команду фільму із перемогою!

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