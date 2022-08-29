Вони сказали один одному "так": Сімон Порт Жакмюс одружився зі своїм бойфрендом у Франції

Церемонія була дуже камерною та вишуканою.

У суботу, 27 серпня, засновник та креативний директор бренду Jacquemus Сімон Порт Жакмюс відсвяткував весілля зі своїм коханим – власником рекламної агенції Yoann et Marco Марко Маестрі. Церемонія одруження відбулася в чарівній локації – Шарлевале, Франція.

Сімон Порт Жакмюс та Марко Маестрі / Фото: Getty Images

Сімон Порт Жакмюс та Марко Маестрі / Фото: Getty Images

Захід був дуже атмосферним та камерним. Марко прибув на весілля на ретроавтомобілі Morris Garage з мамою Кеті, а Сімона до вівтаря вела бабуся Лілін у білій сукні.

Сімон Порт Жакмюс та його бабуся / Фото: Getty Images

Церемонію одруження відвідали родичі та близькі друзі пари. Серед відомих осіб, які побували на весіллі були: модель Тіна Кунакі, співачка Дуа Ліпа та дизайнерка Аміна Муадді.

Костюм для весілля Сімона був чорного кольору, а доповнила його біла фата, яка ніби ненароком стирчала з його кишені. А ось Марко віддав перевагу білому костюму, а також відмовився від краватки.

Сімон Порт Жакмюс та Марко Маестрі / Фото: Getty Images

Після завершення церемонії молодята пройшлися від арки та сіли у розкішний автомобіль Марко. Їх обсипали рисом на щастя.

Сімон Порт Жакмюс та Марко Маестрі / Фото: Getty Images

Саме місце проведення церемонії було прикрашене оливою та лавандою.

Весілля Симона Порта Жакмюса та Марко Маестрі / Фото: Getty Images

Весілля Симона Порта Жакмюса та Марко Маестрі / Фото: Getty Images

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