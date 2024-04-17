Вони скоро стануть батьками: "Відьмака" Генрі Кавілла помітили з вагітною коханою

Незабаром у сім'ї актора буде поповнення. Для обох це перша дитина.

Актор Генрі Кавіл, відомий багатьом за серіалом "Відьмак" та фільмом "Супермен", вже чотири роки у стосунках з продюсеркою та віцепрезиденткою Vertigo Entertainment Наталі Віскузо. Вони розсекретили роман у квітні 2021-го, восени 2022-го вперше вийшли разом на червону доріжку, а зовсім нещодавно зізналися, що чекають на дитину.

Пару заскочили папараці у Нью-Йорку, коли вони виходили з готелю. Генрі, одягнений у світлий джемпер та темні штани, ніс у руці сумку. Також його образ доповнювали коричневі черевики, кепка та сонцезахисні окуляри.

Наталі ж одягла вільні штани, білу футболку та кардиган. На очах у неї були рогові окуляри, на обличчі яскравий макіяж з рожевою помадою, а волосся вона уклала в об'ємну зачіску. Живіт жінки вже був помітний під одягом.

Генрі Кавіл та Наталі Віскузо / Фото: Getty Images

Також у коментарі Access Hollywood 40-річний Кавіл підтвердив, що його 34-річна обраниця справді вагітна, і вони дуже раді майбутньому поповненню в сім'ї.

"Я дуже щасливий! Ми з Наталі дуже щасливі", - поділився актор.

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