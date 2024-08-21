Вони так схожі: Різ Візерспун показала фото з мамою на честь свята

Голлівудська акторка привітала свою маму Беррі з днем народження і з цієї нагоди опублікувала їхнє спільне фото.
Мама і дочка зазнімковані в кафе. В руках Візерспун тримає склянку з коктейлем і усміхається на камеру, а поруч сидить її мама Беррі теж з широкою усмішкою на обличчі.
"З днем народження найчудовішу маму на світі! Ти приносиш стільки сонячного світла в моє життя. Дякую, що завжди віриш у мене і підбадьорюєш. Я тебе люблю!", — підписала кадри Різ, супроводивши їх серцем.
На іншому знімку мама та дочка також зображені десь у барі. Різ одягнена в чорну сукню в квітковий принт, а у неї на голові обруч із написом "My birthday", мабуть це фото було знято, коли акторка святкувала своє 48-річчя в березні.
(гортайте фото праворуч)
Раніше ми показували вам фото Різ з її старшим сином Діконом. "Літні ночі з цим хлопцем — найкращі @deaconphillippe", — підписала кадр Різ.
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