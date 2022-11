Вони теж роблять це: Дженніфер Лопес та Бен Аффлек провели сімейний вечір у Нью-Йорку

Останніми місяцями Дженніфер Лопес практично ніде не з'являлася, ймовірно, це пов'язано з тим, що вона активно займалася перевипуском свого альбому This Is Me… Then, який нещодавно відсвяткував 20-річчя. Тепер альбом отримав назву This is Me…Now і з нагоди його випуску Дженніфер знялася у приголомшливій фотосесії та опублікувала проморолик у Instagram. На відео вона позує в образі від Marc Jacobs із колекції осінь-зима 2022 року.

Але також попзірка багато часу проводить зі своєю родиною – чоловіком Беном та дітьми-близнюками.

Днями родину сфотографували у Нью-Йорку після бродвейського мюзиклу "Музикант", який вони дивилися у театрі Winter Garden. Дженніфер і Бена сфотографували, коли вони виходили з театру після вистави, на співачці була довга чорна спідниця з напівпрозорої тканини, черевики на платформі від бренду Giuseppe Zanotti, чорні колготки, а також теплий різдвяний светр від Ralph Lauren з візерунком.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Бен же одягнув штани, кросівки, сорочку та кардиган. Також на ньому було тепле пальто.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Після театру пара в компанії дітей вирішила перекусити та вирушила до McDonald's. Ймовірно, поки Дженніфер та її дочка Емма чекали в машині, Бен і син Лопес Макс сходила за перекусом та напоями.

Бен Аффлек і син Дженніфер Лопес Макс / Фото: Getty Images

