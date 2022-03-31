"Вони вбивають, грабують, ґвалтують український народ": діва Монро написала емоційний допис про війну в Україні

Травестідіва зазначила, що окупанти повинні бути знищенні.

Діва Монро опублікувала в Instagram емоційний допис про війну Росії в Україні. Вона зазначила, що ворог, який чинить на нашій землі такі злочини, має бути знищений.

"Друзі та недруги, нагадую, в УКРАЇНІ ЙДЕ ПОВНОМАСШТАБНА ВІЙНА. А це СМЕРТІ, ТРУПИ, НАСИЛЛЯ, РОЗРУХА, МАРОДЕРСТВО, МОГИЛИ, ГОРЕ, БІЖЕНЦІ та ТРАГЕДІЇ!"

Наведу приклад: ви влаштували вечірку у себе в будинку, на своїй законній території, запросили гостей, вам весело, ви нікому не заважаєте, бо ж сусіди далеко. Але, один із ваших сусідів Ї***ТИЙ! Як і вся його родина.

І йому здається, що ви зі своїми веселими вечірками, хлопками від пробок із шампанського, музикою та гостями – загрожуєте його життю!

І щоб не сидіти весь час із затиснутим очком з кулеметом під подушкою, сусід зі своїми родичами, вирішує напасти першим! Йому ж лячно.

Ви переставляєте платівку, а вашій мамі приставили дуло автомата до спини... Впевнена навряд чи ви згадаєте про рівномірне дихання та дипломатичні обороти. Тому агресія, ненависть та прокльони навіть на 36 день війни – це нормально.

Російські війська виконують укази Путіна та начальства. Вони вбивають, грабують, ґвалтують український народ. Отже підлягають знищенню. І не треба мені розповідати про розпалювання ненависті.

Прийшов із війною – будеш убитий. Крапка!" — написала Монро, додавши хештег #СлаваУкраїні.

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