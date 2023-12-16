Вони все ще разом: Сільвестр Сталлоне вийшов у світ з дружиною Дженніфер Флавін

Подружжя було вбрано в розкішні вбрання і трималося за руки.

Голлівудський актор Сильвестр Сталлоне та його дружина Дженніфер Флавін, яка молодша за нього на 22 роки, відвідали разом відкриття нового розкішного готелю в Лас-Вегасі.

Для вечірки пара вбралася в розкішні аутфіти. На Сильвестрі був двобортний костюм, біла сорочка з синіми ґудзиками та краватка-метелик. Також відомий актор одягнув стильні туфлі на шнурках.

А ось Дженніфер сяяла в приголомшливій чорній довгій шовковій сукні. Вбрання мало тонкі бретелі, глибоке декольте і опущені декоративні рукави. Також головною прикрасою цього вбрання стала мереживна вставка під грудьми. Образ ексмодель доповнила сережками із зеленим камінням та діамантами, а також браслетом.

Сильвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін / Фото: Getty Images

Пара була дуже щасливою та закоханою, а ще минулого року світ шоубізнесу приголомшила новина про те, що після 25 років шлюбу вони подали на розлучення. Зараз про те, що у пари колись був конфлікт у сім'ї вже нічого і не нагадувало. А на початку місяця їх навіть заскочили за поцілунками на вулиці.

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