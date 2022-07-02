"Вони втратили найдорожче - своїх батьків": Настя Каменських у патріотичній футболці зустрілася з дітьми

"Вони втратили найдорожче - своїх батьків": Настя Каменських у патріотичній футболці зустрілася з дітьми

Артистка показала фото і відео із зустрічі з дітьми з України.

Настя Каменських після футбольного матчу у Швейцарії зустрілася з українськими дітьми-сиротами з Маріупольського центру соціальної підтримки дітей та сімей "Крила надії".

Настя Каменських / Фото: Instagram Насті Каменських

Одягнена вона була у чорний жакет і білу футболку із зображенням синьо-жовтих сердець.

Співачка поспілкувалася з дітлахами і пофотографувалася з ними.

Настя Каменських / Фото: Instagram Насті Каменських

У дописі Настя зізналася, що їй боляче від того, що діти на власні очі бачили війну.



"Боляче від того, стільки всього випало на долю цих діток. Вони вже втратили найдорожче - своїх батьків. І побачили найстрашніше - війну. Яка забрала їхній дім і змусила переїхали в іншу країну.

Рада дізнатись, що тут в Швейцарії про цих малеч добре піклуються їхні вихователі та місцева організація спільно з Посольством України.

Вірю, що настане день, коли всі українські діти, які тікали від війни повернуться додому - в мирну і процвітаючу Україну", - написала Каменських.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва у Румунії зустрілася з дітьми-переселенцями.

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