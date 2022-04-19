"Вони вже бачили смерть": Маша Єфросиніна про українських дітей у війні

"Вони вже бачили смерть": Маша Єфросиніна про українських дітей у війні

Ведуча показала дітей, які страждають під час війни Росії в Україні.

Маша Єфросиніна опублікувала в Instagram допис, у якому написала про дітей, які побачили війну та назавжди від цього травмовані.

Ведуча також зазначила, що дуже чекає на деблокаду Маріуполя, про яку просять люди.

"Коли я відчуваю, що у мене немає сил і будь-яких слів, які передають біль і горе всередині кожної клітини, я дивлюся на цих дітей...

Вони вже назавжди травмовані. Вони вже бачили смерть. Вони п'ятдесят днів без повітря, під замком зі страхом і антисанітарією, яка вже теж забирає життя ослаблих.

Я бачу мільйон сторіз, які просять про розблокування Маріуполя! Я приєднуюсь до них. І чекаю на неї разом з вами, мої герої, Маріупольці!

Схиляю голову перед нашими військами, які тримають там оборону! — написала Маша.

Нагадаємо, Анна Добриднєва презентувала чуттєву пісню "Дитинство", яку присвятила українським дітям, які втратили у цій війні дитинство.

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