Вони як сестри: Ліндсей Логан потрапила під приціл папараці зі своєю 62-річною мамою-красунею

Мама акторки не часто з'являється на публіці, тому її вихід особливо привернув увагу.
Акторка Ліндсей Логан потрапила під приціл папараці, коли прямувала до Bravo Clubhouse у Нью-Йорку. Знаменитість того дня обрала для своєї появи на публіці чорна мінісукня з гарним краплеподібним вирізом на грудях, який надавав її луку трохи екстравагантності.
Образ Ліндсей доповнила високими чоботями-трубами на підборах, капроновими колготками та лаконічним пальтом із золотими ґудзиками, яке носила розстебнутим. Також вона одягла сонцезахисні окуляри, зробила макіяж і завершила своє вбрання ідеальним укладанням та великою сумкою від Bottega Veneta.
Однак у світ вона вийшла не сама, а зі своєю 62-річною мамою Діною. Вона була не менш стильною, ніж її знаменита дочка. Діна поєднала теплу водолазку, укорочені штани, ботильйони на підборах та сіре пальто. На очах у жінки були сонцезахисні окуляри.
Нагадаємо, що також зараз Ліндсей разом із Джеймі Лі Кертіс знімаються у продовженні комедії "Шалена п'ятниця". Другу частину вирішили зняти через 21 рік після виходу першого фільму і деякі кадри зі знімального майданчика вже потрапляли до об'єктивів папараці.
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