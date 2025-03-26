Вони її шанувальниці: Джессіка Альба та Єва Лонгорія сходили на концерт Шакіри

Зараз Шакіра перебуває у своєму світовому турне Las Mujeres Ya No Lloran World Tour на підтримку свого дванадцятого студійного альбому. Днями вона давала концерт у Мехіко, Мексика. Як виявилося, серед голлівудських зірок є її шанувальниці. Акторки Джессіка Альба та Єва Лонгорія сходили на концерт колумбійської співачки та показали фото у своїх Instagram.

Якщо Джессіка прийшла на вечірній захід у чорному топі на тонких бретельках та джинсах, то Єва одягла білу сукню з куліскою збоку.

Актриси сфотографувалися з Шакірою після концерту і, судячи з їхніх знімків у Мережі, чудово провели час.

"Це було 10 із 10. Ти справжня шоувумен. Твоя енергія неймовірна. У мене все ще болять ноги від танців", — написала Лонгорія під фото.

"Справжня богиня, королева, артистка. Все відразу! Я офіційно твоя фанатка і не дочекаюся, коли їздитиму по всіх концертах туру", — написала Альба.

У свою чергу Шакіра теж подякувала акторкам за їхню присутність на її концерті.

Раніше, нагадаємо, Шакіру зняли в аеропорту з дітьми. Вони виходили з приватного літака у Барранкіллі, в Колумбії.

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