Вони знову разом: Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс на прем'єрі "Матриця: Воскресіння"

Вони знову разом: Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс на прем'єрі "Матриця: Воскресіння"

Зірки позували не на червоній доріжці, як часто буває, а на зеленій, а також вибрали вбрання із символами фільму.

У суботу, 18 грудня, у Сан-Франциско відбулася прем'єра четвертої частини культового голлівудського блокбастера "Матриця: Воскресіння". На заході з'явилися гості, знімальна команда та головні зірки фільму — Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс.

Кіану вибрав для свого виходу чорний строгий костюм від Brunello Cucinelli, який доповнив краваткою у смужку та білою сорочкою.

Кіану Рівз / Getty Images

Його колега — акторка Керрі-Енн Мосс, яка в "Матриці" зіграла Трініті, з'явилася перед камерами у довгій чорній сукні від Oscar de la Renta, поділ якої був розшитий зеленим бісером і дуже нагадував знаменитий код із початку фільму. Акторка доповнила образ сережками та перснем Lillian Shalom зі смарагдами.

Керрі-Енн Мосс / Getty Images

Також на доріжці з'явилася і режисерка фільму — Лана Вачовскі, на якій теж була тематична сукня з аплікаціями у вигляді пігулок, як у "Матриці".

Лана Вачовскі, Кіану Рівз, Керрі-Енн Мосс / Associated Press

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