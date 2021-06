Вони знову разом: Сара Джессіка Паркер зустрілася з колегами із серіалу "Секс і місто"

Вони возз'єдналися на знімальному майданчику через 11 років.

У січні стало відомо, що HBO зніме продовження серіалу "Секс і місто", який отримав назву And Just Like That... Шоу буде складатися з десять півгодинних епізодів.

У Instagram виконавиця головної ролі Сара Джессіка Паркер поділилася зворушливим знімком зі своїми подругами і колегами зі знімань Синтією Ніксон і Крістін Девіс. Таким чином Паркер анонсувала, що робота над проєктом розпочалася.

"Знову разом", — підписала публікацію акторка, зазначивши, що на зустрічі був прочитаний сценарій перших епізодів.

Нагадаємо, що Кім Кеттролл, яка зіграла в серіалі Саманту Джонс, в продовженні не з'явиться.

Кім Кеттролл / Associated Press

Виконавчим продюсером стане сама Паркер, а також Майкл Патрік Кінг. Жодні деталі сюжету поки не розкриваються, окрім того, що в серіалі з'являться Сара Рамірез, Кріс Нот, Маріо Кантоні, Девід Ейгенберг, Віллі Гарсон і Еван Гендлер.

